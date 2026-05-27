u-blox Aktie
WKN DE: A0M2K9 / ISIN: CH0033361673
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27.05.2026 12:31:14
u-blox stellt sich neu auf
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u-blox AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Thalwil, 27. Mai 2026 - u-blox stellt die Weichen für die nächste Entwicklungs- und Wachstumsphase des Unternehmens und passt seine Führungsstruktur an. Im Rahmen der neuen Struktur wird Matthias Poppel die Position des CEO, Andreas Thiel die des CTO und Christian Spörri die des CFO übernehmen.
Mit dieser Struktur kann u-blox ein Führungsteam bauen, dessen Schwerpunkt auf Innovation, Technologie und langfristigem Wachstum in bestehenden und neuen Marktsegmenten liegt.
Matthias Poppel ist seit Ende des vergangenen Jahres als Chief Growth Officer Teil des Unternehmens und hat sich in den vergangenen Monaten gemeinsam mit dem Executive Committee intensiv mit Strategie, Strukturen und Märkten von u-blox auseinandergesetzt. Vor seinem Wechsel zu u-blox war Matthias Poppel Chief Sales & Marketing Officer bei Swissbit. Zuvor bekleidete er verschiedene internationale Führungspositionen in der Halbleiter- und Technologieindustrie, unter anderem bei Texas Instruments und NXP, und war entlang der gesamten Wertschöpfungskette tätig - von Sales und Produktmanagement bis hin zur Leitung von Business Units.
Christian Spörri ist seit dem 4. April 2022 bei u-blox als Global Head of Accounting, Reporting and Tax in der Finanzabteilung tätig und bringt umfassende Erfahrung im Finanzwesen mit. Die derzeitige CFO Camila Japur wird das Unternehmen verlassen, um eine neue Herausforderung außerhalb von u-blox anzunehmen.
Claudio Simao, Verwaltungsratspräsident von u-blox:
Ronald Ayles, Mitglied des Verwaltungsrats und geschäftsführender Gesellschafter von Advent International, ergänzt:
sagt Matthias Poppel.
Andreas Thiel, Mitgründer und bisheriger Co-CEO von u-blox, wird im Rahmen der Neuaufstellung Chief Technology Officer. In dieser Funktion wird er sich künftig verstärkt darauf konzentrieren, die technologische Weiterentwicklung von u-blox zu beschleunigen und die Innovationskraft des Unternehmens nachhaltig zu stärken.
erläutert Andreas Thiel.
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u-blox is a global leader in automotive, industrial, and consumer markets, driving innovation through our cutting-edge positioning and short-range communication technologies. We are the pioneers behind high-precision technologies, providing smart and reliable solutions that enable people, vehicles, and machines to determine their precise position and communicate wirelessly. With headquarters in Thalwil, Switzerland, and offices across Europe, Asia, and the USA, we are making a global impact.
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