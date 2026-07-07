TKMS thyssenkrupp Marine Systems Aktie

TKMS thyssenkrupp Marine Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TKMS00 / ISIN: DE000TKMS001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 14:25:38

U-Boot-Auftrag - zufriedene Mienen in Berlin und Schwerin

BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die Entscheidung der kanadischen Regierung begrüßt, den Auftrag für zwölf U-Boote an den Kieler Marineschiffbauer TKMS zu vergeben hat. Das sei "ein wirklicher Erfolg", sagte er in Berlin. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) sprach von einem "sensationell wichtigen Auftrag". Beide Bundesminister nahmen an einer auswärtigen Kabinettssitzung von Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung in Berlin teil.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte: "Das ist eine ganz wichtige Entscheidung für die maritime Industrie in ganz Deutschland, insbesondere für den Standort in Schleswig-Holstein und bei uns in Wismar." Jetzt zeige sich, wie wichtig es gewesen sei, die hoch qualifizierten Beschäftigten in der Krise über eine Transfergesellschaft zu halten. "Die maritime Industrie in unserem Land hat eine Zukunft und damit hat die maritime Industrie auch eine Zukunft für ganz Deutschland", sagte Schwesig.

TKMS will die U-Boote am Stammsitz in Kiel und in seiner zweiten Werft in Wismar bauen. Dort will das Unternehmen bis zu 1.500 Arbeitsplätze schaffen. Das Unternehmen setzte sich bei dem milliardenschweren Auftrag gegen einen Konkurrenten aus Südkorea durch.

Bundesfinanzminister Klingbeil wertete die Entscheidung der kanadischen Regierung als "Signal für den Standort Deutschland". Sie gehe aber weit über den ökonomischen Deal hinaus und setze auch das politische Signal, dass Deutschland neue Partner an seiner Seite habe. "Kanada ist sowieso ein Partner, den wir viel enger an uns binden sollten", sagte der SPD-Co-Vorsitzende./sk/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TKMS thyssenkrupp Marine Systems

mehr Nachrichten