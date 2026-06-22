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22.06.2026 16:18:25
U.K. Markets React Calmly to Starmer Resignation, but Economic Uncertainties Linger
Markets reacted calmly to the prime minister’s announcement, which laid out a timeline for succession. Still, there’s not much clarity about the next government.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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