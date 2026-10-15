U-NEXT legte Quartalsergebnis vor

U-NEXT hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 11,30 JPY gegenüber 26,77 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,64 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 106,97 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 82,93 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte U-NEXT ein EPS von 101,99 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat U-NEXT im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 469,96 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 390,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at