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14.07.2026 06:31:29
U-NEXT: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
U-NEXT lud am 13.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.
Das EPS lag bei 16,83 JPY. Im letzten Jahr hatte U-NEXT einen Gewinn von 22,90 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 119,50 Milliarden JPY – ein Plus von 23,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem U-NEXT 96,66 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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