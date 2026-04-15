U-NEXT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

U-NEXT äußerte sich am 13.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,00 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 108,15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 94,85 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at