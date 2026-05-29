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29.05.2026 06:31:29
U P Hotels verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
U P Hotels hat am 28.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 26,60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,25 Prozent auf 507,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 491,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 59,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 55,06 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,62 Milliarden INR gegenüber 1,53 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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