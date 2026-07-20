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20.07.2026 09:57:35
U.S. Average Gas Price Returns to $4 a Gallon as Iran Crisis Escalates
A month ago, drivers were enjoying some relief at the pump after the U.S. and Iran signed a deal intended to reopen the Strait of Hormuz. Now, prices are rising again.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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