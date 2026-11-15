Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
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15.11.2026 18:15:02
U.S. Bancorp Pays Out 40% of Its Profit as Dividends. Here's How Much Room It Has to Raise Them.
There are several metrics by which to measure the quality and sustainability of a dividend. In all of the major metrics, U.S. Bancorp (NYSE:USB) ranks as one of the best among bank stocks.
U.S. Bancorp is the parent company of U.S. Bank, the fifth largest bank in the country with about $703 billion in assets under management as of Sept. 30. In the third quarter, it raised its dividend to $0.54 per share, up from $0.52 per share in the second quarter. This marks the 16th straight year that U.S. Bancorp has raised its dividend, meaning it was able to increase its annual payout during COVID in 2020, when many banks reduced theirs.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Bancorp IncShs
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28.10.26
|Ausblick: Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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