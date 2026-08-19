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19.08.2026 22:11:04
U.S. Debt Hits $40 Trillion as America’s Borrowing Binge Continues
President Trump’s promises to restore fiscal order and reduce the amount of America’s debt burden have been hampered by spending on the Iran war, tax cuts and tariff refunds.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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