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07.05.2026 17:56:52
U.S. Debt Hits a Concerning Milestone, and Experts Say Trump’s Policies Could Worsen It
The debt is outgrowing the size of America’s economy. The president’s policies could accelerate the country’s fiscal headaches, experts say, unless policymakers intervene.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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