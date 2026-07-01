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01.07.2026 11:03:41
U.S. Declines to Renew USMCA Trade Deal, Starting 10-Year Clock to Expiration
July 1 could be the beginning of the end for a trade pact President Trump has long criticized — or the start of a path to its renewal.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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