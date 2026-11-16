Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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16.11.2026 23:46:00
U.S. dollar’s AI-driven breakout could become a stock-market wrecking ball
The dollar recently climbed to its strongest level in a year and a half.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu Ball Corp.
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16.11.26
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ball-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.11.26
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
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03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
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03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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02.11.26
|Ausblick: Ball legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Ball Corp.
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