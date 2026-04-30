Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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30.04.2026 14:37:23
U.S. Economy Grew 2 Percent in Early 2026 Even as War in Iran Began to Hit Energy Prices
Gross domestic product expanded at a 2 percent annual rate in the first three months of the year, a period that included the first weeks of conflict in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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