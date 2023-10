U.S. Food and Drug Administration Issues Complete Response Letter for Lebrikizumab Based on Inspection Findings at Third-Party Manufacturer

In the letter, the FDA stated no concerns about the clinical data package, safety or label for lebrikizumab INDIANAPOLIS , Oct. 2, 2023 /PRNewswire/ -- Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has issued a complete response letter for the Weiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co. Zum vollständigen Artikel