VTB Bank Aktie

VTB Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MQ2W / ISIN: RU000A0JP5V6

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14.09.2026 22:35:28

U.S. Imposes Sanctions on Russia’s VTB Bank Over Ties to Iran

The move, which targeted a bank that is already under U.S. sanctions, was part of the Trump administration’s Operation Economic Outcast initiative.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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