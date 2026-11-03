Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.11.2026 17:56:00
U.S. jobs market perks up, but it’s still not a great time to get hired
Job openings in the U.S. rose in September to a four-month high and hiring also increased, signaling mild but perhaps not sustainable improvement in a sluggish U.S. labor market.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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