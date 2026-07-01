Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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01.07.2026 18:22:00
U.S. manufacturers keep on trucking despite a road littered with obstacles
High U.S. tariffs, war with Iran, a spike in oil prices, rising inflation — no matter. American manufacturers grew in June for the sixth month in a row to mark the longest streak in four years.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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