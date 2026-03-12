RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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12.03.2026 17:00:07
U.S. Mortgage Rates Rise, Undercutting Housing Affordability Push
Mortgage rates fell below the critical 6 percent threshold just a couple weeks ago. But they’re climbing again as new inflation concerns have roiled financial markets.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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