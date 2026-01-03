Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
03.01.2026 14:00:00
U.S. on verge of unemployment surge that forces Fed to slash rates, Wall Street veteran says
Those with optimistic views of 2026 are overlooking signs of a labor market in sharp decline, says David Rosenberg.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!