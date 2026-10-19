Bots Aktie
WKN DE: A2P897 / ISIN: PRU0R13K1088
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19.10.2026 11:02:31
U.S. Political Money Funnels to Indian Bots to Lure Voters
At least three dozen videos of people on the street expressing support for a Democratic candidate appeared millions of times on social media. It was unclear who paid for them.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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