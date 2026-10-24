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24.10.2026 13:42:00
U.S. Power Demand Is Set to Jump 20% by 2030. Here's What It Means for Energy Stocks.
After two decades of sluggish growth, U.S. electricity demand appears to be approaching a major inflection point. Rabobank research projects that power consumption could climb 20% by 2030 -- a dramatic shift for a grid accustomed to nearly flat annual growth of around 0.5%.
For investors, surging power demand shifts focus to the energy sector, from steady utility providers to power generators and companies supplying critical grid equipment. Here are the stocks that stand to benefit from rising electricity demand.
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