Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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23.06.2026 23:28:26
U.S. Presses Meta to Agree to A.I. Reviews
Federal officials are urging the lone major tech company holdout to allow government safety evaluations, weeks after ordering Anthropic to pull its latest model.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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