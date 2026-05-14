RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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14.05.2026 14:41:00
U.S. retail sales rise again, but higher gas prices and inflation play a big role
Sales at retailers rose in April for the third month in a row, but the increase stemmed in large part from drivers spending more on gasoline because of higher prices. Spending was on the softer side after adjusting for inflation.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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