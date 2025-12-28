HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
|
29.12.2025 00:19:00
U.S. stock futures flat, silver soars again as investors hope to start 2026 on a roll
U.S. stock futures were little changed on Sunday as investors look to end the year on a high note.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!