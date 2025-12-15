RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
15.12.2025 02:50:00
U.S. stock futures rise ahead of year’s last full week of trading
Stocks slid on Friday, led by a sharp decline in the tech sector, as investors continue a “rotation trade” out of AI stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!