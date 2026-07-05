RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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06.07.2026 00:14:00
U.S. stock futures rise as Wall Street looks to extend its rally coming off the holiday weekend
U.S. stock-index futures gained on Sunday, with Wall Street looking to extend last week’s gains.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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