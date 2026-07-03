Independence Aktie

Independence für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922423 / ISIN: US4534403070

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03.07.2026 15:52:00

U.S. stocks have delivered 8.7% a year since independence was declared in 1776

What 250 years of independence have meant for America’s investors.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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