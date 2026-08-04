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04.08.2026 13:18:40
U.S. Stocks Near a Record High Amid Lull in Iran War
Markets have been lashed between disruptions in the Strait of Hormuz and anxiety about massive corporate investments in artificial intelligence.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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