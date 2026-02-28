Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
|
28.02.2026 11:12:00
U.S. strikes on Iran will likely boost defense stocks. Here’s what will keep the cash flowing even after the conflict ends.
A massive backlog of maintenance and software contracts will ensure recurring revenue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!