The New York Times Aktie
WKN: 857534 / ISIN: US6501111073
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05.05.2026 19:55:24
U.S. Sues The New York Times, Claiming Discrimination Against a White Man
The Equal Employment Opportunity Commission said the paper had discriminated against a white, male employee who did not get a sought-after promotion.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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