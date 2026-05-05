The New York Times Aktie

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WKN: 857534 / ISIN: US6501111073

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05.05.2026 19:55:24

U.S. Sues The New York Times, Claiming Discrimination Against a White Man

The Equal Employment Opportunity Commission said the paper had discriminated against a white, male employee who did not get a sought-after promotion.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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