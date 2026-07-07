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07.07.2026 14:42:21
U.S. Trade Deficit Widens in May on Record Goods Imports
Imports rose and exports fell in the month, pushing the trade deficit to its highest level in over a yearWeiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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