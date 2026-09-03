Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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03.09.2026 14:48:54
U.S. Trade Gap Ballooned in July
The trade deficit bounced back up last month as spending on data centers to feed the A.I. boom drove up imports.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Nachrichten zu Gap Inc.
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02.09.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gap-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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