NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.11.2026 18:40:01
U.S. Treasury Secretary Scott Bessent Just Issued a Blistering Warning to Nvidia
The market seems to have mixed feelings about the departure of former Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang.
An independent online petition requesting that Huang be reinstated now has over 180,000 signatures, including those from prominent business leaders like Elon Musk. President Donald Trump has also reportedly said he wouldn't mind if Huang returned as CEO.
However, not everyone is as forgiving.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:04
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
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20:04
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
20:04
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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19:34
|Medien: Nvidia hat keine Pläne für Rückkehr Huangs als Chef (dpa-AFX)
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18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
18:01
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
18:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
18:00
|Nvidia, Chip-Aktien, Gold, Silber - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|12.11.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|142,10
|-3,88%
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