Shipping Corporation of India Land and Assets Aktie
ISIN: INE0PB301013
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13.03.2026 23:00:09
U.S. Vows to Block Iran’s Attempt to Shut Down Strait of Hormuz
Defense Secretary Pete Hegseth said that the disruptions in the Strait of Hormuz were “something we are dealing with.” And about 2,500 Marines were headed to the Middle East to bolster the war effort.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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