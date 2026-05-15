UACJ gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

UACJ lud am 14.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 77,09 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat UACJ 340,07 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 260,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 214,75 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 146,49 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

UACJ hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 181,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 998,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at