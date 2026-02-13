UACJ hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UACJ hat am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 96,96 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42,79 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat UACJ mit einem Umsatz von insgesamt 301,52 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 20,00 Prozent gesteigert.

