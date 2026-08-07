UACJ legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UACJ hat am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 198,18 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 7,25 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 377,38 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UACJ einen Umsatz von 261,96 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at