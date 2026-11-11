UACJ präsentierte Quartalsergebnisse

UACJ hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 52,81 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 33,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 365,32 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 278,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at