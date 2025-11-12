UACJ vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

UACJ präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,45 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 10,56 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 278,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UACJ 239,53 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at