Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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16.08.2026 19:35:21
UAE, Saudi Arabia, others condemn Israel's rejection of Trump Gaza plan
The statement came as US envoy Jared Kushner and Gaza peace envoy Nickolay Mladenov held ceasefire and implementation talks with regional mediators in Egypt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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