Saudi Aktie

Saudi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062

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16.08.2026 19:35:21

UAE, Saudi Arabia, others condemn Israel's rejection of Trump Gaza plan

The statement came as US envoy Jared Kushner and Gaza peace envoy Nickolay Mladenov held ceasefire and implementation talks with regional mediators in Egypt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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