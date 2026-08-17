Saudi Aktie
WKN: 787006 / ISIN: SA0007870062
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17.08.2026 12:23:21
UAE, Saudi Arabia, others condemn Israel's rejection of Trump Gaza plan
The statement came as US envoy Jared Kushner and Gaza peace envoy Nickolay Mladenov held ceasefire and implementation talks with regional mediators and Hamas in Egypt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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