Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.05.2026 03:27:19
UAE charts its own course across the Middle East and Africa
Close relations with Israel and the United States have placed the United Arab Emirates in Iran's crosshairs as Abu Dhabi pursues a more independent foreign policy than many Gulf countries, including Saudi Arabia.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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