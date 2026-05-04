SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
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04.05.2026 06:00:42
UAE fertiliser giant resorts to trucks to shift product out of Gulf
Abu Dhabi’s Fertiglobe switches to land cargo to avoid Strait of Hormuz as soaring prices allow it to shoulder extra costsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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