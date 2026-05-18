UANGEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UANGEL stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 133,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UANGEL 127,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17,72 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 1,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,91 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at