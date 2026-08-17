UANGEL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

UANGEL äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 153,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UANGEL -2,000 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,19 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 14,20 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at