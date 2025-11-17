|
17.11.2025 06:31:29
UANGEL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
UANGEL lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 198,00 KRW. Im letzten Jahr hatte UANGEL einen Gewinn von 92,00 KRW je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,47 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UANGEL einen Umsatz von 11,44 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
