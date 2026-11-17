UANGEL hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 198,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat UANGEL 16,52 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,47 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at