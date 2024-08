uartaMORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Eine Woche, nachdem Japans oberster Zentralbanker die Märkte mit Äußerungen über bevorstehende Zinserhöhungen erschüttert hatte, nahm einer seiner Stellvertreter diese am Mittwoch zurück und versprach, die Zinsen nicht zu erhöhen, solange die Märkte instabil sind. Die Äußerungen des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan, Shinichi Uchida, führten zu einer deutlichen Erholung der Aktienkurse in Tokio und fallenden Notierungen beim Yen. Damit näherten sich die Märkte wieder dem Stand vor der Pressekonferenz von Gouverneur Kazuo Ueda am 31. Juli an, in der er andeutete, dass er die Zinsen trotz schwacher Verbraucherausgaben in Japan weiter anheben wolle. Uchida sagte, Japan befinde sich nicht in einer Lage wie vor Jahren die USA und Europa, als die Zentralbanken aufgrund der steigenden Inflation die Zinsen rasch erhöhten. "Daher wird die Bank ihren Leitzins nicht anheben, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind", sagte Uchida. Die jüngsten Entwicklungen an den Märkten seien "extrem volatil" gewesen, so Uchida, der als Zentralbanker eine Schlüsselrolle bei der Festlegung der Geldpolitik der Bank of Japan spielt. "Die Bank beobachtet die Entwicklungen auf diesen Märkten und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Preise mit äußerster Wachsamkeit", sagte Uchida. Er fügte hinzu, dass die Aktienkurse und die Wechselkurse beobachtet werden müssten, da sie die Unternehmensinvestitionen und die Inflation beeinflussen könnten. Er betonte, dass die derzeitige Politik der Bank of Japan von einem dovishen Ansatz geprägt sei, da der Leitzins von 0,25 Prozent nach Berücksichtigung der Inflation real besonders niedrig sei. "Die Bank wird daher weiterhin die Wirtschaft unterstützen, indem sie sehr akkommodierende finanzielle Bedingungen aufrechterhält", sagte er.

BEIERSDORF (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum und Marge in Prozent):

1. Halbjahr 1H24 ggVj Zahl 1H23

Umsatz Konzern 5.190 +5% 14 4.936

- Consumer 4.377 +7% 13 4.108

- Tesa 812 -2% 13 828

Organisches Wachstum Konzern 7,0 -- 11 12,3

- Consumer 8,6 -- 11 14,9

- Tesa -0,9 -- 11 1,2

EBIT vor Sondereffekten 887 +4% 14 852

EBIT-Marge vor Sondereffekten 17,1 -- 14 17,3

Ergebnis nach Steuern 634 +8% 13 589

Ergebnis nach Steuern/Dritten 628 +8% 14 580

Ergebnis je Aktie 2,75 +7% 10 2,56

PUMA (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Umsatz 2.135 +1% 14 2.121

EBIT 119 +3% 14 115

EBIT-Marge 5,6 -- -- 5,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 54 -2% 14 55

Ergebnis je Aktie 0,36 -3% 12 0,37

Weitere Termine:

07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q (09:00 Analystenkonferenz; 10:30 Pk)

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 1H (10:00 PK)

07:30 DE/Continental AG, Ergebnis 1H (12:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Ergebnis 1H (09:30 PK, 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 2Q

07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

07:40 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1H

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 2Q

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1H

08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q

08:00 JP/Honda Motor Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:00 CH/Glencore plc, Ergebnis 1H

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 2Q

09:00 JP/Softbank Corp, Ergebnis 1Q

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

08:00 Handelsbilanz Juni

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +21,5 Mrd Euro

zuvor: +24,9 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -1,5% gg Vm

zuvor: -3,6% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +2,5% gg Vm

zuvor: -6,6% gg Vm

Produktion im produzierenden Gewerbe Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,9% gg Vm

zuvor: -2,5% gg Vm

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.607,00 +0,9%

E-Mini-Future S&P-500 5.314,50 +0,9%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.395,50 +1,2%

Nikkei-225 35.726,01 +3,0%

Schanghai-Composite 2.877,24 +0,3%

Hang-Seng-Index 16.909,43 +1,6%

+/- Ticks

Bund -Future 134,56 -15

INDEX Schluss +/-

DAX 17.354,32 +0,1%

DAX-Future 17.449,00 -0,0%

XDAX 17.366,19 +0,0%

MDAX 24.080,17 +0,5%

TecDAX 3.210,54 +0,5%

EuroStoxx50 4.575,22 +0,1%

Stoxx50 4.256,15 +0,5%

Dow-Jones 38.997,66 +0,8%

S&P-500-Index 5.240,03 +1,0%

Nasdaq-Comp. 16.366,86 +1,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,71 -48

Ausblick: Nach dem Stabilisierungstag am Dienstag haben die europäischen Börsen zur Wochenmitte eine Erholungschance. Nach den günstigen Vorlagen aus New York ziehen nun auch die asiatischen Börsen auf breiter Front weiter an. Die Bank of Japan hat die Ängste vor einer zu schnellen Zinswende aus dem Markt genommen. Laut dem stellvertretenden Notenbankchef wird sie die Zinsen nicht erhöhen, wenn das die Stabilität der Finanzmärkte gefährdet. Genau diese Ängste hatten den Einbruch am Montag mit ausgelöst. Mit den beruhigenden Aussagen zieht nun nicht nur der Nikkei-225 weiter an, sondern auch die anderen asiatischen Börsen und die Futures auf die europäischen und US-amerikanischen Indizes. Impulse werden weiterhin von der Berichtssaison erwartet.

Rückblick: Nach den Turbulenzen und den teils massiven Verlusten der vergangenen Tage stabilisierten sich die Börsen lediglich, während in den USA eine stärkere Gegenbewegung zu beobachten war. Positiv wurde gesehen, dass die Indizes nach wie vor deutlich über den Montagtiefs notierten. Das spreche für eine anhaltende Seitwärtsbewegung, hieß es. Unter den Sektoren stellten die Technologiewerte (+1,5%) die Gewinner, der Index der Autowerte fuhr mit einem Minus von 1 Prozent dagegen hinterher. Der Stoxx-Subindex der Immobilienwerte zeigte sich mit einem Minus von 0,6 Prozent nochmals etwas schwächer, auch weil die Anleiherenditen wieder anzogen. Leicht positiv wirkten die Geschäftszahlen von Adecco (+0,3%).

Gut behauptet - Der DAX wurde vom Schwergewicht SAP (+2,3%) gestützt, das mit dem Technologiesektor zulegte. Auch Airbus (+2%) stützten den Index. Die Auslieferungen des Flugzeugbauers im Juli deuteten darauf hin, dass nach der gesenkten Prognose eine kleine positive Überraschung am Ende des Jahres anstehen könnte, hieß es. Continental stiegen um 2,2 Prozent und profitierten laut Händlern von den Plänen zur Abspaltung der Automotive-Sparte. Bayer sackten nach dem Quartalsbericht um 6 Prozent ab. Marktteilnehmer verwiesen auf die schwache Entwicklung von Crop Science. Zudem warnte die Deutsche Bank vor Gegenwind durch die Wechselkurse. Zalando fielen ebenfalls nach Zahlenvorlage um 1,9 Prozent. Für die DZ Bank hat der Online-Händler zwar etwas mehr "geliefert" als erwartet; den Anstieg der aktiven Kunden sahen die Analysten jedoch mit gemischten Gefühlen, weil er mit einem deutlichen Anstieg der Marketingkosten einherging. Rational stiegen um 8,4 Prozent nach einer überproportionalen Gewinnsteigerung. Adtran Holdings knickten nach schwachen Geschäftszahlen um 17 Prozent ein.

Evotec wurden bei Lang & Schwarz knapp 20 Prozent tiefer gestellt auf 6,60 Euro. Das Biotechnologieunternehmen hatte am Abend seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis 2024 gesenkt (siehe Tagesthema).

Fester - Nach der dreitägigen steilen Talfahrt gingen die Aktienkurse am Dienstag auf Erholungskurs. Im Handel war mit Blick auf die Vortage von einer zwar fälligen, aber auch überzogenen Korrekturbewegung die Rede. Zu dieser Vermutung passte die spektakuläre Erholung in Tokio. Der Nikkei-225 schoss nach seinem 12-prozentigen Absturz am Montag wieder um 10 Prozent nach oben. Weil die Akteure im späten Handel der Mut verließ kamen die Indizes gleichwohl aber noch merklich von den Tageshochs zurück. Tagessieger im Dow waren Caterpillar mit einem Plus von 3 Prozent. Der Baumaschinenhersteller verzeichnete zwar einen Gewinnrückgang, übertraf auf bereinigter Basis im Berichtsquartal aber die Markterwartung. Uber kehrte derweil in die Gewinnzone zurück und schlug die Prognosen. Der Kurs schoss um fast 11 Prozent nach oben. Der Kurs der Eisenbahngesellschaft CSX zog nach insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Quartalszahlen um 2,6 Prozent an. Palantir Technologies verteuerten sich um 10,4 Prozent. Das

