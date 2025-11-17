UAS Drone stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

UAS Drone hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 214,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at